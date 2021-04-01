НБА. «Бруклин» – «Чикаго», «Индиана» играет с «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 15 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

Во встрече «Бруклин» – состоялось долгожданное воссоединение звездного бруклинского «Большого трио» Ирвинг – Харден – Дюрэнт.

дома играет с , которые пытаются избежать участия в турнире плей-ин. В противостоянии фаворитов Востока примет .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?

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