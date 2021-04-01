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    НБА. «Бруклин» – «Чикаго», «Индиана» играет с «Лейкерс» и другие матчи

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    В субботу, 15 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

    Во встрече «Бруклин» – «Чикаго» состоялось долгожданное воссоединение звездного бруклинского «Большого трио» Ирвинг – Харден – Дюрэнт.

    «Индиана» дома играет с «Лейкерс», которые пытаются избежать участия в турнире плей-ин. В противостоянии фаворитов Востока «Милуоки» примет «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Шарлотт 29:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    15 мая, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Буллок (12), Рэндл (8), Ноэл (2), Барретт (2), Пэйтон (0) – старт; Беркс (3), Роуз (2), Куикли (0), Гибсон (0).
    Шарлотт
    Розир (5), Зеллер (4), Макдэниэлс (4), Болл (2), Вашингтон (0) – старт; Бриджес (6), Монк (2), Грэм (0).

    Индиана – Лейкерс 19:29 (1 четверть)
    Дата проведения
    15 мая, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Битадзе (6), Макдермотт (6), Леверт (2), Дж. Холидэй (2), Бриссетт (1) – старт; Сэмпсон (2), Мартин (0), Макконнелл (0).
    Лейкерс
    Дэвис (10), Драммонд (4), Джеймс (4), Шредер (3), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Хортон-Такер (3), Кузма (0), Харрелл (0).

    Бруклин – Чикаго 28:29 (перерыв)
    Дата проведения
    15 мая, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Ирвинг (13), Харден (3), Браун (2), Гриффин (2), Дюрэнт (0) – старт; Джеймс (6), Клэкстон (2), Грин (0), Шэмет (0), Т. Джонсон (0).
    Чикаго
    Янг (8), Уильямс (8), Вучевич (4), Уайт (3), Темпл (3) – старт; Маркканен (3), Валентайн (0), Арчидиаконо (0).

    Миннесота – Бостон
    Дата проведения
    15 мая, 21.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Финикс
    Дата проведения
    15 мая, 21.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    16 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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