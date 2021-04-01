НБА. «Бруклин» – «Чикаго», «Индиана» играет с «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 15 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.
Во встрече «Бруклин» – «Чикаго» состоялось долгожданное воссоединение звездного бруклинского «Большого трио» Ирвинг – Харден – Дюрэнт.
«Индиана» дома играет с «Лейкерс», которые пытаются избежать участия в турнире плей-ин. В противостоянии фаворитов Востока «Милуоки» примет «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Буллок (12), Рэндл (8), Ноэл (2), Барретт (2), Пэйтон (0) – старт; Беркс (3), Роуз (2), Куикли (0), Гибсон (0).
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Битадзе (6), Макдермотт (6), Леверт (2), Дж. Холидэй (2), Бриссетт (1) – старт; Сэмпсон (2), Мартин (0), Макконнелл (0).
- Лейкерс
- Дэвис (10), Драммонд (4), Джеймс (4), Шредер (3), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Хортон-Такер (3), Кузма (0), Харрелл (0).
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Ирвинг (13), Харден (3), Браун (2), Гриффин (2), Дюрэнт (0) – старт; Джеймс (6), Клэкстон (2), Грин (0), Шэмет (0), Т. Джонсон (0).
- Дата проведения
- 15 мая, 21.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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