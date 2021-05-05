Неймар обвинен в организации нападения на ЛГБТ-активиста. Тот расследовал гомофобские высказывания игрока об экс-бойфренде его мамы

Нападающий «ПСЖ» обвинен в организации вооруженного нападения в Бразилии.

С таким обвинением выступил помощник местного депутата и ЛГБТ-активист Агрипино Магальяэс.

Магальяэс подал иск в суд Сан-Паулу, где заявил, что футболист организовал на него нападение, а юрист Неймара угрожал ему убийством и пытался его подкупить. По мнению ЛГБТ-активиста, причиной этих действий стало расследование, которое вел Магальяэс в отношении Неймара.

Активист сообщил, что Неймар позволял себе гомофобские высказывания в общении с друзьями, когда обсуждал бывшего партнера своей матери Надин Гонсалвес, киберспортсмена Тьяго Рамоса.

Мать футболиста бросила Рамоса после того, как узнала, что он состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара. После этого игрок якобы заявлял, что геев нужно убивать и сажать на кол.

Магальяэс утверждает, что за это расследование его ограбили, отняв мобильный телефон. Активист заявил, что во время нападения его могли убить, и это не произошло только потому, что пистолет не выстрелил.

Из-за ситуации Магальяэсу пришлось уволиться с работы, теперь он вынужден скрываться. Активист требует компенсации за моральный ущерб от Неймара и его юриста в размере 1 млн реалов (около 155 тысяч евро).