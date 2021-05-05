Глава «Оренбурга»: «РФС заставляет клубы строить в деревнях огромные стадионы. Деньги девать некуда?»

Глава Василий Еремякин высказался по поводу требования регламента о минимальной вместимости стадиона.

«Команда прошла сезон очень хорошо. На все сложности ребята ответили результатом. Поменялось 70% игроков, но мы показывали интересный футбол. А нас, несмотря на второе место, не пускают в РПЛ. Может, я говорю жестко, но регламент и решение исполкома – это нечто вопиющее, в голове это не укладывается.

Это настоящая беда. Мы начинали чемпионат при одном регламенте, а потом его меняют. Нам не нужен стадион на десять тысяч! Нам что, деньги девать некуда? Деньги надо вкладывать в академии, а РФС заставляет клубы в деревнях строить огромные стадионы!

Господа, вернитесь в Россию и к ее проблемам. Этот регламент надо менять. В РФС подумали, что государство будет вкладывать деньги в такие стадионы – да не будут они это делать, своих проблем у регионов хватает.

Потом некоторые города получили подарки к чемпионату мира. Но в итоге футбол за Уралом убили, теперь за него перешли. Откуда 10 тысяч брать в холод? Придут мужики в тулупах – истинные фанаты, но это все», – сказал Еремякин.

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