Брендан Роджерс выиграл первый трофей в Англии

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Лестер Брендан Роджерс Футбол

«Лестер» стал обладателем Кубка Англии, победив «Челси» (1:0) в финале.

Главный тренер Брендан Роджерс впервые в тренерской карьере взял трофей в Англии. 

До этого его высшим достижением было второе место с «Ливерпулем» в АПЛ-2013/14.

Стоит отметить, что с «Селтиком» в Шотландии Роджерс трижды выигрывал чемпионат, дважды брал Кубок страны и еще три раза Кубок лиги.

Роджерс тренирует «Лестер» с 2019 года, в 2012-2015 годах он работал в «Ливерпуле», в 2010-2012 годах – в «Суонси».

Брендан Роджерс читает про лайф-коучинг и верит в психологию. 10 правил миллиардера должны помочь «Лестеру» остаться в топ-4 и выиграть Кубок
 

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