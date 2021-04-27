Брендан Роджерс выиграл первый трофей в Англии

«Лестер» стал обладателем Кубка Англии, победив «Челси» (1:0) в финале.

Главный тренер Брендан Роджерс впервые в тренерской карьере взял трофей в Англии.

До этого его высшим достижением было второе место с «Ливерпулем» в АПЛ-2013/14.

Стоит отметить, что с «Селтиком» в Шотландии Роджерс трижды выигрывал чемпионат, дважды брал Кубок страны и еще три раза Кубок лиги.

Роджерс тренирует «Лестер» с 2019 года, в 2012-2015 годах он работал в «Ливерпуле», в 2010-2012 годах – в «Суонси».

Брендан Роджерс читает про лайф-коучинг и верит в психологию. 10 правил миллиардера должны помочь «Лестеру» остаться в топ-4 и выиграть Кубок

