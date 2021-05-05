Зинедин Зидан: «Не бегу от ответственности. Есть момент, когда надо остаться, и момент, когда надо уйти»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о своем будущем на фоне слухов о его возможном уходе.

«Простите, я знаю, что говорю банальности, но я действительно не в курсе, что будет дальше. Я здесь, завтра мы играем. После этого останется еще один матч. А что будет дальше – да что угодно, это же «Реал». Я не смотрю ни назад, ни вперед – важен лишь сегодняшний день.

Говоря о моем уходе в 2006 году, о моем уходе в 2018 году, можно подумать, что я сбегаю от ответственности, когда ситуация становится сложной, но нет, я никогда так не поступаю. Я полностью отдаю себя, а потом приходит время перемен. Перемен, которые нужны не только мне, но и футболистам.

Я не сбегаю – это слишком легко. Нет, просто есть момент, когда нужно остаться, есть момент, когда нужно уйти, когда все подошло к концу, причем не только для меня, но и для остальных», – сказал Зидан.

Рауль – фаворит на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья