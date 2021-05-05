Юран о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Команду финансирует частный спонсор, насколько понимаю. Параллели неуместны»

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран высказался о шансах «Сочи» на попадание в еврокубки.

– В течение последних сезонов было много разговоров и шуток о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита». О чем говорит тот факт, что, несмотря на все эти разговоры, подопечные борются за медали ?

– Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки.

Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счет выступления на международной арене. И здесь ни при чем.

– В последних трех турах «Сочи» добывал победы в концовках матчей, причем далеко не с самыми простыми соперниками. Это свидетельствует о том, что у команды появился тот самый характер, присущий ведущим командам?

– Это говорит о том, что тренер умеет доносить до игроков, что надо жить результатом до последней минуты. Понятно, что в футболе без везения не бывает. Но в основном это труд футболистов. Команда играет на пределе и побеждает. Очевидно профессиональное отношение игроков к своей работе.

– Летом клуб могут покинуть несколько лидеров, в том числе Антон Заболотный. Может ли это сказаться на мотивации футболистов в предстоящей встрече? Ведь тот же форвард рискует остаться без еврокубков, если «Сочи» обойдет ЦСКА в турнирной таблице.

– У игроков наверняка есть бонусы за попадание в еврокубки. Это тоже немаловажная часть мотивации. В любом случае необходимо до конца отрабатывать свои контракты. А о следующем сезоне нужно думать после окончания нынешнего.

– Попадание в еврокубки станет грандиозным успехом для региональной команды, но где гарантии, что она сможет отстоять честь страны лучше «Ростова», провалившегося в Лиге Европы?

– Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в все пустят на самотек, – сказал Юран.