На заседании исполкома РФС было решено не вносить изменений в регламент проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ.

Из-за этого в этом сезоне стыковые матчи не будут проведены, команды с 13-го и 14-го мест в РПЛ не вылетят.

В Олимп-ФНЛ в этом сезоне вылетят только команды, занявшие 15-е и 16-е места. Последнюю позицию занял .

За тур до конца сезона 3 команды имеют шансы вылететь – «Арсенал» (23 очка), «Уфа» (22 очка) и (21 очко).

Завтра сыграет с «Уфой» в гостях, а «Ротор» встретится с «Рубином» на выезде.

Стыковых матчей РПЛ-ФНЛ не будет. «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии, РФС не сделал для них исключения

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