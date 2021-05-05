«Ротор», «Уфа» и «Арсенал» могут вылететь из РПЛ с 15-го места. 13-14-я команды остаются

Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Арсенал Тула Ротор Уфа Тамбов Футбол

На заседании исполкома РФС было решено не вносить изменений в регламент проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ.

Из-за этого в этом сезоне стыковые матчи не будут проведены, команды с 13-го и 14-го мест в РПЛ не вылетят.

В Олимп-ФНЛ в этом сезоне вылетят только команды, занявшие 15-е и 16-е места. Последнюю позицию занял «Тамбов».

За тур до конца сезона 3 команды имеют шансы вылететь – «Арсенал» (23 очка), «Уфа» (22 очка) и «Ротор» (21 очко).

Завтра «Арсенал» сыграет с «Уфой» в гостях, а «Ротор» встретится с «Рубином» на выезде.

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