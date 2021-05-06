Мухин переходит в ЦСКА, не договорившись с «Локо» о новом контракте. Он посчитал, что не очень нужен клубу («Чемпионат»)

Полузащитник «Локомотива» близок к переходу в ЦСКА за 15 миллионов рублей.

Как сообщает «Чемпионат», изначально Мухин хотел остаться в нынешней команде, ему нравилось работать с главным тренером Марко Николичем. Причиной ухода в ЦСКА стал провал переговоров о новом контракте.

Утверждается, что руководство «Локомотива» вело себя не очень активно в данном вопросе, а едва ли не единственные переговоры с Мухиным состоялись в самолете после матча в Уфе – игроку там предложили «странные» условия, после чего хавбек сделал вывод, что в клубе в нем не сильно заинтересованы.

Мухин согласовал с ЦСКА контракт на 5 лет. «Локо» получит 15 млн рублей за хавбека (Eurostavka)