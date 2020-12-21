Нестеров, Проворов, Шалунов и Толчинский вошли в состав сборной России на ЧМ-2021

Тренерский штаб сборной России назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав команды на ЧМ-2021, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ( ).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов ( ), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»), Никита Задоров («Чикаго»), Григорий Дронов ( ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – ).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все – СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

Кроме того, в «пузыре» с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров («Динамо»), а также нападающие Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА), но пока останутся вне заявки. Защитник Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Кирилл Марченко (СКА) будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего из НХЛ.

В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов.

Сборная России сыграет в одной группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Швецией и Беларусью.