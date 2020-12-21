Нестеров, Проворов, Шалунов и Толчинский вошли в состав сборной России на ЧМ-2021

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА ФХР Сборная России по хоккею Филадельфия Оттава Коламбус Чикаго Калгари Сан-Хосе НХЛ Валерий Брагин Антон Бурдасов КХЛ ЧМ по хоккею Евгений Тимкин Никита Нестеров Максим Шалунов Алексей Марченко Эмиль Галимов Динамо Михаил Григоренко Игорь Ожиганов Антон Слепышев Роман Ротенберг Владислав Гавриков Сергей Толчинский Никита Задоров Александр Самонов Рушан Рафиков Иван Бочаров Владислав Каменев Константин Окулов Иван Проворов Александр Барабанов Андрей Кузьменко Артем Швец-Роговой Иван Федотов Артем Зуб Павел Карнаухов Григорий Дронов Иван Морозов Кирилл Марченко Василий Подколзин ТАСС Дмитрий Воронков Илья Сафонов Хоккей

Тренерский штаб сборной России назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав команды на ЧМ-2021, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»), Никита Задоров («Чикаго»), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все – СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

Кроме того, в «пузыре» с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров («Динамо»), а также нападающие Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА), но пока останутся вне заявки. Защитник Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Кирилл Марченко (СКА) будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего из НХЛ.

В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов.

Сборная России сыграет в одной группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Швецией и Беларусью.

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