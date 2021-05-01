Дмитрий Губерниев: «Мы залили победу кровью героического народа, моих и ваших дедов и прадедов, не только на фронте, но и в тылу»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится ко Дню Победы.

«Несколько раз мне доводилось работать в этот день на ЧМ по хоккею, были матчи, в том числе с немцами. Хотя ни в коем случае никаких аналогий. Есть дебильные фразы, их пишут идиоты: можем повторить и так далее. Что вы можете повторить? Киевский котел? Ржев?

Вспоминаются слова поэта Твардовского: «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец?»

Беспрецедентная история, чудовищные жертвы и решения: эти атаки, атаки, атаки… Остановили врага, а потом вместо того, чтобы обороняться, подтягивать резервы, беречь человеческие жизни – бесконечные лобовые атаки.

Я читал воспоминания одного немца из роты пулеметчиков, как на его глазах коллега молотил и молотил по советским солдатам, которые не кончались. И этот пулеметчик начал кричать, и он сошел с ума – потому что не мог видеть, как бесконечная людская масса идет, а он всех убивает.

Есть знаменитая фраза маршала Жукова, когда они беседовали с Дуайтом Эйзенхауэром по поводу минных полей. Жуков сказал: а мы всегда проходили минные поля так, будто их не существует.

Понимаете? Мы залили победу кровью народа, героического народа, моих и ваших дедов и прадедов, не только на фронте, но и в тылу. Великий советский народ, грандиозная победа – на крови, на костях», – сказал Губерниев.

«Я перенял традицию у деда: 9 мая выпиваю рюмку водки». Душевное письмо Дмитрия Губерниева, для которого нет праздника важнее