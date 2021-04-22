Сергей Семак: «Война – страшное время, которое мы должны помнить, чтобы оно не повторилось»

Главный тренер «Зенита» высказался по поводу посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Игроки и тренеры петербургского клуба, команды академии, а также женская команда «Зенита» возложили цветы к Вечному огню у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

«Я очень рад тому, что посещение 9 мая мемориального Пискаревского кладбища стало традицией для футбольного , академии клуба, женского состава. Это дань уважения людям, которые погибли.

Что касается войны – это страшное время, и никогда не хочется, чтобы были победившие или проигравшие. Хочется мирного неба над головой у нас и наших детей. Это страшное время, которое мы должны помнить для того, чтобы оно не повторилось в будущем.

То количество людей, которое здесь захоронено, просто поражает, почти полмиллиона людей, которые свозились в годы войны, блокады. Тяжесть, которая присутствует, когда ты находишься в этом месте, абсолютно обоснована. И приходя сюда, ты понимаешь, каков масштаб и размах той трагедии, которая произошла и забрала человеческие жизни.

Приходить сюда – часть воспитания. Мы должны гордиться своей страной, передавать это из поколения в поколение, чтобы не рушилась связь. Чтобы эти хорошие и плохие страницы истории не были забыты», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».