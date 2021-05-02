Дмитрий Губерниев: «У меня много вопросов к Николаю II – неоднозначный государь, но при нем немецкий сапог русскую землю не топтал, в отличие от…»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к заградотрядам, а также посоветовал литературу о Великой Отечественной войне.

«Тем, кто не очень глубоко в теме войны, но хотел бы многое узнать, советую двухтомник Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Почитайте – мир перевернется.

Как они попали в учебку, форсировали реку, случайно приплыли ночью на свой берег – что-то перепутали. И заградотряд увидел в них изменников родины – подбегает сытый НКВД-шник и прикладом избивает лицо человеку, который в бою не погиб, а случайно причалил к берегу, где свои. Чудовищно.

Сейчас нам рассказывают: заградотряды – это было необходимо. Серьезно? А ведь раньше мы не умели воевать без заградотрядов! Ни при Петре, ни при Екатерине, ни при Суворове, ни в 1812-м.

Идет много исторических дискуссий. Но мы знаем, где находилась ставка Верховного главнокомандующего при царе в Первую мировую. Она находилась в Могилеве.

У меня много вопросов к Николаю II – неоднозначный государь, но при нем немецкий сапог русскую землю не топтал, в отличие от…» – сказал Губерниев.

«Я перенял традицию у деда: 9 мая выпиваю рюмку водки». Душевное письмо Дмитрия Губерниева, для которого нет праздника важнее