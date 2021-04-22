Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Пармы»

В 35-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Специю» (4:1), «Интер» – «Сампдорию» (5:1), «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Лацио» (2:0). Российский форвард на поле не появился.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях сыграет с «Пармой», «Ювентус» примет «Милан».
35-й тур
- Дата проведения
- 9 мая, 13.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 9 мая, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 9 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 9 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 9 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Фриули»
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Удинезе –
Муссо, Ларсен, Бонифаци, Родриго Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Окака Чука.
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Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Сумаоро, Томиясу, Дейкс (Джувара, 80), Схаутен (Сванберг, 61), Сориано, Ольсен (Орсолини, 61), Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Паласио.
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
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Специя –
Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Шабо, Агудело (Сапонара, 78), Риччи, Верде (Пикколи, 46), Эстевес (Акампора, 78), Джаси (Фариас, 68), Маджоре.
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Наполи –
Мерет, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ди Лоренцо, Манолас, Демме, Зелиньски (Мертенс, 69; Элмаз, 76), Политано (Лосано, 76), Фабиан Руис, Инсинье, Осимхен (Петанья, 84).
- Дата проведения
- 8 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 4 Гальярдини, 2:0 – 26 Санчес, 2:1 – 35 Кейта Бальде, 3:1 – 36 Санчес, 4:1 – 61 Пинамонти, 5:1 – 70, пенальти Мартинес.
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Интер –
Ханданович (Раду, 46), Хакими, Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Санчес (Пинамонти, 55), Эриксен (Брозович, 56), Бастони, Мартинес (Сенси, 73).
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Сампдория –
Аудеро, Ауджелло, Тонелли (Йосида, 46), Берешиньски, Колли, Кандрева, Янкто (Дамсгор, 46), Рамирес (Верре, 46), Торсбю (Экдаль, 46), Кейта Бальде (Куальярелла, 73), Адриен Силва.
- Предупреждения:
- Тонелли (31), Адриен Силва (68).
- Дата проведения
- 8 мая, 21.45, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Дронговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Пульгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Рибери (Куаме, 86), Кастровилли (Мартинес, 90), Касерес, Влахович.
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Лацио –
Рейна, Лаццари (Луис Фелипе, 63), Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Лулич (Перейра, 64), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.
- Предупреждения:
- Венути (5), Ачерби (28), Влахович (43), Пеццелья (58), Лейва (60), Раду (66), Луис Фелипе (74), Перейра (77), Катальди (90), Касерес (90), Акпа-Акпро (90).
- Удаление:
- Перейра (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.