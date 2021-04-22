Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Пармы»

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В 35-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Специю» (4:1), «Интер» – «Сампдорию» (5:1), «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Лацио» (2:0). Российский форвард на поле не появился.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях сыграет с «Пармой», «Ювентус» примет «Милан».

Чемпионат Италии

35-й тур

Дженоа – Сассуоло
Дата проведения
9 мая, 13.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Кальяри
Дата проведения
9 мая, 16.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Аталанта
Дата проведения
9 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Торино
Дата проведения
9 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Кротоне
Дата проведения
9 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Милан
Дата проведения
9 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Удинезе – Болонья 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини.
УдинезеМуссо, Ларсен, Бонифаци, Родриго Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Окака Чука.
БолоньяСкорупски, Ларангейра, Сумаоро, Томиясу, Дейкс (Джувара, 80), Схаутен (Сванберг, 61), Сориано, Ольсен (Орсолини, 61), Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Паласио.
Предупреждения:
Схаутен (30), Уолас (66).

 

Специя – Наполи 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
8 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано.
СпецияПроведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Шабо, Агудело (Сапонара, 78), Риччи, Верде (Пикколи, 46), Эстевес (Акампора, 78), Джаси (Фариас, 68), Маджоре.
НаполиМерет, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ди Лоренцо, Манолас, Демме, Зелиньски (Мертенс, 69; Элмаз, 76), Политано (Лосано, 76), Фабиан Руис, Инсинье, Осимхен (Петанья, 84).
Предупреждения:
Хюсай (6), Риччи (34), Эстевес (58), Виньяли (62), Осимхен (65).

 

Интер – Сампдория 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
8 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Гальярдини, 2:0 – 26 Санчес, 2:1 – 35 Кейта Бальде, 3:1 – 36 Санчес, 4:1 – 61 Пинамонти, 5:1 – 70, пенальти Мартинес.
ИнтерХанданович (Раду, 46), Хакими, Раноккия, Д`Амброзио, Янг, Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Санчес (Пинамонти, 55), Эриксен (Брозович, 56), Бастони, Мартинес (Сенси, 73).
СампдорияАудеро, Ауджелло, Тонелли (Йосида, 46), Берешиньски, Колли, Кандрева, Янкто (Дамсгор, 46), Рамирес (Верре, 46), Торсбю (Экдаль, 46), Кейта Бальде (Куальярелла, 73), Адриен Силва.
Предупреждения:
Тонелли (31), Адриен Силва (68).

 

Фиорентина – Лацио 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32 Влахович, 2:0 – 89 Влахович.
ФиорентинаДронговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Пульгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Рибери (Куаме, 86), Кастровилли (Мартинес, 90), Касерес, Влахович.
ЛациоРейна, Лаццари (Луис Фелипе, 63), Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Лулич (Перейра, 64), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.
Предупреждения:
Венути (5), Ачерби (28), Влахович (43), Пеццелья (58), Лейва (60), Раду (66), Луис Фелипе (74), Перейра (77), Катальди (90), Касерес (90), Акпа-Акпро (90).
Удаление:
Перейра (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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