Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Пармы»

В 35-м туре Серии А разгромил «Специю» (4:1), – «Сампдорию» (5:1), «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Лацио» (2:0). Российский форвард на поле не появился.

В воскресенье Алексея Миранчука в гостях сыграет с «Пармой», примет .

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А