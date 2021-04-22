Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Челси», «Ливерпуль» играет с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» против «Лидса»

35-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Лестером» и «Ньюкаслом» (2:4).

В субботу, 8 мая, состоится матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – и . Кроме того, «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом» на выезде, примет «Саутгемптон».

В воскресенье, 9 мая, проведет гостевой матч с «Астон Виллой», примет «Вест Бромвич».

Завершится тур в понедельник, 10 мая, когда сыграют «Фулхэм» и «Бернли».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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