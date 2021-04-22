Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Челси», «Ливерпуль» играет с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» против «Лидса»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вест Бромвич Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Футбол

35-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Лестером» и «Ньюкаслом» (2:4). 

В субботу, 8 мая, состоится матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». 

В воскресенье, 9 мая, «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Арсенал» примет «Вест Бромвич». 

Завершится тур в понедельник, 10 мая, когда сыграют «Фулхэм» и «Бернли». 

Чемпионат Англии

35-й тур

Лидс – Тоттенхэм
Дата проведения
8 мая, 14.30, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
8 мая, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Челси
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
8 мая, 22.15, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Брайтон
Дата проведения
9 мая, 14.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
9 мая, 16.05, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Эвертон
Дата проведения
9 мая, 18.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Вест Бромвич
Дата проведения
9 мая, 21.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Бернли
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Ньюкасл 2:4 (0:2, 2:2)
Дата проведения
7 мая, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Уиллок, 0:2 – 34 Дамметт, 0:3 – 64 Уилсон, 0:4 – 73 Уилсон, 1:4 – 80 Олбрайтон, 2:4 – 87 Ихеаначо.
ЛестерШмейхель, Кастань, Сеюнджю, Фофана, Рикарду Перейра (Томас, 69), Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Олбрайтон, Ихеаначо, Варди.
НьюкаслДубравка, Крафт, Фернандес, Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Уиллок (Лонгстафф, 77), Альмирон (Хендрик, 88), Уилсон.
Предупреждения:
Крафт (56), Ихеаначо (72).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья