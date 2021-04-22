Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Челси», «Ливерпуль» играет с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» против «Лидса»

35-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Лестером» и «Ньюкаслом» (2:4).
В субботу, 8 мая, состоится матч между финалистами Лиги чемпионов текущего сезона – «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Саутгемптон».
В воскресенье, 9 мая, «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Арсенал» примет «Вест Бромвич».
Завершится тур в понедельник, 10 мая, когда сыграют «Фулхэм» и «Бернли».
35-й тур
- Дата проведения
- 8 мая, 14.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 мая, 22.15, «Энфилд»
- Дата проведения
- 9 мая, 14.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 мая, 16.05, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 9 мая, 18.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 9 мая, 21.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 7 мая, 22.00, «Кинг Пауэр»
- Голы:
- 0:1 – 22 Уиллок, 0:2 – 34 Дамметт, 0:3 – 64 Уилсон, 0:4 – 73 Уилсон, 1:4 – 80 Олбрайтон, 2:4 – 87 Ихеаначо.
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Лестер –
Шмейхель, Кастань, Сеюнджю, Фофана, Рикарду Перейра (Томас, 69), Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Олбрайтон, Ихеаначо, Варди.
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Ньюкасл –
Дубравка, Крафт, Фернандес, Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Уиллок (Лонгстафф, 77), Альмирон (Хендрик, 88), Уилсон.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.