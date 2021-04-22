Зидан пообщался с судьей после матча с «Севильей». Арбитр отменил пенальти в пользу «сливочных»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с судьей после матча Ла Лиги с «Севильей» (2:2).
По окончании игры специалист вместе с хавбеком Тони Кроосом подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре и задал ему несколько вопросов.
Журналисты в Испании отмечают, что впервые видят, чтобы Зидан после игры выходил на поле к рефери.
Судьи с помощью ВАР во втором тайме отменили пенальти в пользу «Реала» и назначили 11-метровый в их ворота за то, что защитник Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.
May 9, 2021