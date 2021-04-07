Чемпионат мира по керлингу. Финал. Женская сборная России сыграет с Швейцарией

9 мая женская сборная России встретится с командой Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по керлингу.
На ЧМ-2021 в составе Федерации керлинга России выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Россия еще не выигрывала чемпионат мира, в 2017-м наши девушки уступили в финале швейцаркам. Ранее россиянки квалифицировались на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Чемпионат мира
Калгари, Канада
Женщины
Финал
Россия – Швейцария – 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.