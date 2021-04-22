Эллардайс впервые вылетел из АПЛ – c «Вест Бромвичем». Это его 8-й клуб в лиге

«Вест Бромвич», уступив (1:3), потерял шансы на сохранение места в английской Премьер-лиге.

Для главного тренера клуба Сэма Эллардайса это первый вылет из АПЛ. Также ни разу в карьере он не уходил из команды, находящейся в зоне вылета из этого турнира.

В высшем английском дивизионе Эллардайс тренировал «Болтон» (в АПЛ – с 2001 по 2007 год), (2007-2008), «Блэкберн» (2008-2010), (2011-2015), «Сандерленд» (2015-2016), (2016-2017) и (2017-2018).