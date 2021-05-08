Толчинский, Подколзин и Каменев вошли в расширенный состав сборной России на Чешские игры

Теги ФХР Евротур Сборная России по хоккею НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Евгений Тимкин Динар Хафизуллин Максим Шалунов Чешские хоккейные игры Алексей Марченко Эмиль Галимов Егор Яковлев Игорь Ожиганов Михаил Науменков Антон Слепышев Сергей Толчинский Александр Самонов Дмитрий Юдин Рушан Рафиков Иван Бочаров Владислав Каменев Константин Окулов Павел Красковский Андрей Кузьменко Артем Швец-Роговой Иван Федотов Павел Карнаухов Григорий Дронов Денис Зернов Иван Морозов Кирилл Марченко Василий Подколзин Дмитрий Воронков Илья Сафонов Даниил Пыленков Кирилл Кирсанов Хоккей

Штаб сборной России объявил расширенный состав для участия в четвертом этапе Евротура – Чешских играх.

Турнир пройдет в Праге с 12 по 15 мая.

Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов.

ЗащитникиЕгор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

Отмечается, что штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в НХЛ. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.

Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира.

ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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