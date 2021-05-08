Толчинский, Подколзин и Каменев вошли в расширенный состав сборной России на Чешские игры

Штаб сборной России объявил расширенный состав для участия в четвертом этапе – Чешских играх.

Турнир пройдет в Праге с 12 по 15 мая.

Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов.

Защитники: , Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, , Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.

Нападающие: Антон Слепышев, , Константин Окулов, Кирилл Марченко, , Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

Отмечается, что штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в НХЛ. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.

Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира.

ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.