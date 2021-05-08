Толчинский, Подколзин и Каменев вошли в расширенный состав сборной России на Чешские игры

Штаб сборной России объявил расширенный состав для участия в четвертом этапе Евротура – Чешских играх.
Турнир пройдет в Праге с 12 по 15 мая.
Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов.
Защитники: Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.
Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.
Отмечается, что штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в НХЛ. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.
Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира.
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.