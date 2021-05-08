Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит»

Капитан «Вашингтона» стал инвестором команды «Вашингтон Спирит», выступающей в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL).

«Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок – не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе. Мы с женой любим смотреть футбол, смотреть американский футбол и бейсбол», – сказал Овечкин.

Овечкин также отметил, что на это решение его вдохновила мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«[Она учила меня, что] неважно, мужчина вы или женщина, как профессиональные спортсмены вы должны иметь возможность преследовать одни и те же цели», – отметил капитан «Вашингтона».