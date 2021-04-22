Пирло об отставке после 0:3 от «Милана»: «Я не уйду. Буду делать свою работу, пока мне дают»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:3) в матче чемпионата Италии.

«Вчера я сказал, что команда хорошо провела неделю. Мы тренировались с правильным настроем и концентрацией.

Были убеждены, что сможем показать отличную игру. Но все оказалось совсем не так. Мы неплохо начали матч, однако потеряли наш путь и получили вот такой результат.

Сейчас это сложно объяснить. Многие компоненты не работали.

Когда проигрываешь такую важную игру со счетом 0:3, это означает, что многое не сработало. Мне нужно провести анализ, а затем с холодной головой обсудить это с ребятами.

Готов ли я уйти в отставку или задумывался ли об этом? Нет, я не уйду. Я принял эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности.

Впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне дают такую возможность», – сказал Пирло.