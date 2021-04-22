«Реал» ушел от поражения в игре с «Севильей» на 94-й минуте благодаря автоголу Диего Карлоса

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Sports.ru Футбол

В 35-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана ушла от поражения в добавленное время благодаря автоголу Диего Карлоса.

«Мадрид» с 75 очками идет вторым в турнирной таблице за три тура до конца, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

У занимающей третью позицию «Барселоны» также 75 баллов, «Севилья» расположилась на четвертой строчке с 71 очком.

Реал Мадрид – Севилья 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Фернандо, 1:1 – 67 Асенсио, 1:2 – 78, пенальти Ракитич, 2:2 – 90, автогол Диего Карлос.
Реал МадридКуртуа, Одриосола, Марсело (Мигель Гутьеррес, 66), Милитао, Начо, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 79), Бензема.
СевильяБуну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гомес (Эн-Несири, 56), Жордан (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 88), Фернандо, Сусо (Оскар Родригес, 83), Ракитич (Оливер Торрес, 88).
Предупреждения:
Каземиро (21), Сусо (56), Гудель (85).

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