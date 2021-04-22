«Реал» ушел от поражения в игре с «Севильей» на 94-й минуте благодаря автоголу Диего Карлоса

В 35-м туре Ла Лиги сыграл вничью с «Севильей» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана ушла от поражения в добавленное время благодаря автоголу Диего Карлоса.

«Мадрид» с 75 очками идет вторым в турнирной таблице за три тура до конца, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

У занимающей третью позицию «Барселоны» также 75 баллов, «Севилья» расположилась на четвертой строчке с 71 очком.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги