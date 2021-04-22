«Реал» ушел от поражения в игре с «Севильей» на 94-й минуте благодаря автоголу Диего Карлоса

В 35-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Зинедина Зидана ушла от поражения в добавленное время благодаря автоголу Диего Карлоса.
«Мадрид» с 75 очками идет вторым в турнирной таблице за три тура до конца, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.
У занимающей третью позицию «Барселоны» также 75 баллов, «Севилья» расположилась на четвертой строчке с 71 очком.
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 0:1 – 22 Фернандо, 1:1 – 67 Асенсио, 1:2 – 78, пенальти Ракитич, 2:2 – 90, автогол Диего Карлос.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Марсело (Мигель Гутьеррес, 66), Милитао, Начо, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 79), Бензема.
-
Севилья –
Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гомес (Эн-Несири, 56), Жордан (Гудель, 84), Окампос (де Йонг, 88), Фернандо, Сусо (Оскар Родригес, 83), Ракитич (Оливер Торрес, 88).