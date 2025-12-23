Наир Тикнизян: «Кем я остался в истории «Локомотива»? Никем. То, что сыграл порядка 120-130 матчей, никого не волнует»

Тикнизян: то, что я сыграл порядка 130 матчей, никого в «Локо» не волнует.

Наир Тикнизян оценил свою карьеру в «Локомотиве», за который он играл с 2021 по 2025 год

— Кем ты остался в истории «Локомотива»?

— Никем. Я не выиграл ни одного трофея. Даже если взять то, что сыграл порядка 120-130 матчей, это никого не волнует.

Мои первые 1,5 года, год были не самыми лучшими. К сожалению, не так представлял себе уход из «Локомотива». Но это жизнь, — сказал защитник «Црвены Звезды» в эфире ютуб-канала Нобеля Арустамяна.