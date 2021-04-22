УЕФА может отдать Стамбулу финал ЛЧ в 2023 году за перенос нынешнего в Англию

УЕФА может перенести ближайший финал Лиги чемпионов из Стамбула.

Стороны ведут переговоры о проведении матча между «Челси» и «Манчестер Сити» в Англии. Одним из потенциальных мест проведения игры является .

По информации New York Times, рассматривает возможность проведения в Стамбуле финала Лиги чемпионов-2022/23 в качестве компенсации и своеобразного подарка на 100-летие Турецкой Республики.

На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на «Альянц-Арене».