«Спартак» договорился с Виторией. Тренер подыскивает жилье в Москве для семьи («Матч ТВ»)

достиг договоренности с португальским тренером Руем Виторией о том, что он возглавит команду после ухода , сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на информированный источник, близкий к специалисту.

В настоящее время 51-летний тренер с помощью спартаковских менеджеров подыскивает жилье в Москве для своей семьи.

Руй также вместе со своим будущим штабом – пока в удаленном формате – изучает состав «Спартака» и знакомится с клубной инфраструктурой.

Напомним, Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах, вместе с командой он становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

Последним местом работы специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.

Кандидат на пост тренера «Спартака» Витория: «Мне нужен клуб с перспективой выигрывать трофеи. Я брал трофеи везде, где тренировал»