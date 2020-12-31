Медведева о Дне Победы: «Давайте помнить людей, благодаря которым над нами мирное небо»

Двукратная чемпионка мира рассказала о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Хочу упомянуть старшего брата моей бабушки, который погиб в 42-м году. Его звали Иван Мазаев. Он был в танке, его задело осколком. Узнали об этом из письма, которое прислал с фронта его лучший друг.

Прабабушка застала войну. Ее звали Татьяна Васильева, жила в Москве. Она была совсем юна. Со своими сверстницами она ходила по крышам и в ведрах с водой тушила бомбы. А также помогала маме в госпитале.

Прадедушка Борис Григорян дошел до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды и многими другими наградами. Он собственноручно вынес с поля боя 15 человек. Такой интересный факт: он до конца дней отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так.

Хотелось бы телезрителей поздравить с Днем Победы. Давайте помнить людей, благодаря которым над нами мирное небо. Пока мы помним, война не повторится», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

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