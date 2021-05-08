Мазепин оценил 19-е место на Гран-при Испании: «Чистая гонка, стабильный пилотаж»

Гонщик поделился впечатлениями от Гран-при Испании, который он традиционно завершил последним из финишировавших с отставанием в 50 секунд от напарника .

«Очень тяжелый день – переключение баланса было очень странным. Если честно, на середине поворотов возникали большие проблемы в квалификации, машина не доворачивала, а в гонке чувствовалась огромная избыточная поворачиваемость на всех комплектах шин. Необходимо понять, почему изменения оказались такими большими – может, из-за температуры, может, из-за ветра.

Новичок должен учиться в каждой гонке. Я помню, что в младших сериях через год или два я знал гораздо больше, чем в роли дебютанта. Предстоит изучить многое. Сегодня гонка получилась довольно чистой, не было больших ошибок, пилотаж вышел очень стабильным», – заявил Никита.

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