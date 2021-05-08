Торторелла покинул «Коламбус». Клуб не вышел в плей-офф впервые с 2016 года

покинул пост главного тренера «Коламбуса» по взаимному соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

Срок контракта 62-летнего специалиста с клубом был рассчитан до конца сезона.

Американский специалист возглавил «мундиров» в 2015 году. При нем клуб 4 раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, выйдя во второй раунд в 2019 году. Победа в серии над «Тампой» (4-0) стала первой за всю историю выступлений в .

В этом сезоне клуб впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. С 48 очками в 56 матчах он занял последнее место в Центральном дивизионе, уступив «Детройту» по дополнительным показателям.