  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов»: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»
0

Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов»: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»

Экс-реабилитолог «Зенита» рассказала о «помощи шаманов» игрокам.

Экс-реабилитолог «Зенита» Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала о своем отношении к тому, что футболисты используют нетрадиционные методы восстановления.

– Наверняка случалось, что футболист привлекал своего специалиста, и они использовали странные методы.

– Я называю это «помощь шамана». Да, бывает.

Для начала ты обязательно знакомишься с шаманом, а потом постепенно взываешь к разуму футболиста. Но ни в коем случае не через высмеивание и недоверие к его выбору. Нужно пройти путь: во-первых, футболист должен поверить тебе, а, во-вторых, нужны аргументы. Слова «соединение со вселенной невозможно, потому что это ненаучно» в глазах футболиста не сработают. Он же соединяется, для него это разумно. Ответит: «Это ты не умеешь. А я себя чувствую великолепно».

Через правильные комментарии обычно удается поселить в голове футболиста идею: он не из-за шамана хорошо восстанавливается, а просто так платит огромные деньги человеку, который танцует с бубном. Ведь, возможно, не будь у футболиста столько денег, и человека с бубном рядом не было бы.

Потихонечку конструируешь для игрока иные средства восстановления и на деле показываешь: «Смотри, ничего не изменилось». Это не запретишь – после выхода игрока с базы никто не знает, что он делает.

– А если речь о травме, и игрок с подачи шамана откровенно себе вредит?

– Тут, конечно, совсем другой вопрос. Здесь вся ответственность лежит на главном докторе. А шаман потом просто скажет: «Ну, не получилось», – сказала Бурова.

От «женщины в футболе не работают» – к Коверчано и «Фиорентине». Интервью Марии Буровой о погоне за мечтой

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48074 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoСпортс
logoпремьер-лига Россия
logoЗдоровье
психология
Мария Бурова
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
21 декабря, 11:46
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
20 декабря, 07:22
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Козлов ушел за x4 от суммы выкупа из «Зенита», а хотелось за x13 или x15. Он понимал, куда шел. Не думаю, что «Краснодар» его продаст, а аренда нам зачем?»
19 декабря, 20:49
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»
42 минуты назад
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, Галлямов не извинился перед журналисткой, финансовые проблемы «Ростова», операция Исака, Станкович в «Црвене Звезде», Бензема купил картину Пикассо и другие новости
сегодня, 06:10
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 06:00Тесты и игры
Талалаев о «Балтике»: «Поучаствуем в борьбе за чемпионство. Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»
сегодня, 05:24
Кубок Африки. Сенегал сыграет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
сегодня, 05:10
Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»
сегодня, 04:45
Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»
сегодня, 04:14
Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»
сегодня, 03:35Фото
Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»
сегодня, 02:58
Ориги и «Милан» расторгли контракт. Форвард не играл за клуб с 2023-го (Фабрицио Романо)
сегодня, 02:15
Ко всем новостям
Последние новости
Наир Тикнизян: «Кем я остался в истории «Локомотива»? Никем. То, что сыграл порядка 120-130 матчей, никого не волнует»
25 минут назад
Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
52 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино примет «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
сегодня, 06:10
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»
сегодня, 05:59
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:36
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
сегодня, 05:00
У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
сегодня, 04:30
Судья Танашев: «Мажич может позвонить в день матча, одной‑двумя фразами снять давление – и ты уже спокойно выходишь на игру»
сегодня, 03:52
Экс-защитник «Серика» и «Пари НН» Гоцук близок к переходу в «Торпедо»
сегодня, 03:13
«Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба
сегодня, 02:44