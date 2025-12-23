Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов»: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»

Экс-реабилитолог «Зенита» рассказала о «помощи шаманов» игрокам.

Экс-реабилитолог «Зенита » Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала о своем отношении к тому, что футболисты используют нетрадиционные методы восстановления.

– Наверняка случалось, что футболист привлекал своего специалиста, и они использовали странные методы.

– Я называю это «помощь шамана». Да, бывает.

Для начала ты обязательно знакомишься с шаманом, а потом постепенно взываешь к разуму футболиста. Но ни в коем случае не через высмеивание и недоверие к его выбору. Нужно пройти путь: во-первых, футболист должен поверить тебе, а, во-вторых, нужны аргументы. Слова «соединение со вселенной невозможно, потому что это ненаучно» в глазах футболиста не сработают. Он же соединяется, для него это разумно. Ответит: «Это ты не умеешь. А я себя чувствую великолепно».

Через правильные комментарии обычно удается поселить в голове футболиста идею: он не из-за шамана хорошо восстанавливается, а просто так платит огромные деньги человеку, который танцует с бубном. Ведь, возможно, не будь у футболиста столько денег, и человека с бубном рядом не было бы.

Потихонечку конструируешь для игрока иные средства восстановления и на деле показываешь: «Смотри, ничего не изменилось». Это не запретишь – после выхода игрока с базы никто не знает, что он делает.

– А если речь о травме, и игрок с подачи шамана откровенно себе вредит?

– Тут, конечно, совсем другой вопрос. Здесь вся ответственность лежит на главном докторе. А шаман потом просто скажет: «Ну, не получилось», – сказала Бурова.

