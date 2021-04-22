Слуцкий о Дне Победы: «Для меня это самый большой праздник, который может существовать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении ко Дню Победы.
«Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях.
Когда я был еще ребенком, пионером мы ухаживали за ветеранами войны, брали шефство, они рассказывали нам огромное количество историй.
У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые сегодня подарили нам жизнь», – сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».
Ранее 50-летний специалист и другие члены тренерского штаба «Рубина» возложили цветы к вечному огню в Казани.
Тренерский штаб «Рубина» возложил цветы к Вечному огню. pic.twitter.com/wLWlZyWOss— «Рубин» Казань (@fcrk) May 9, 2021