Слуцкий о Дне Победы: «Для меня это самый большой праздник, который может существовать»

Главный тренер рассказал о своем отношении ко Дню Победы.

«Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях.

Когда я был еще ребенком, пионером мы ухаживали за ветеранами войны, брали шефство, они рассказывали нам огромное количество историй.

У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые сегодня подарили нам жизнь», – сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Ранее 50-летний специалист и другие члены тренерского штаба «Рубина» возложили цветы к вечному огню в Казани.