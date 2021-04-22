Министр спорта Великобритании ведет переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

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Между британским правительством, УЕФА и другими сторонами ведутся непростые переговоры о том, где должен проходить финал Лиги чемпионов, заявил в воскресенье британский политик Майкл Гоув.

В финале, который намечен на 29 мая, сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Его должны были сыграть в Стамбуле, но место проведения под вопросом, поскольку британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

«В настоящее время ведутся деликатные переговоры. Мой друг и коллега Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании – прим. Sports.ru) сейчас общается с людьми об этом, и поэтому я не хочу говорить.

Но уверен, британские болельщики очень хотели бы увидеть финал здесь, в Великобритании», – сказал Гоув.

Сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти на «Уэмбли».

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