Судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Реала» и назначил 11-метровый в их ворота. Милитао сыграл рукой перед началом атаки

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Иван Ракитич Яссин Буну видеоповторы Хуан Мартинес Мунуэра Эдер Милитао Футбол

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич реализовал 11-метровый удар в матче Ла Лиги с «Реалом» (2:1, второй тайм).

Изначально судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Севильи» за то, что вратарь Яссин Буну сбил форварда «сливочных» Карима Бензема в штрафной.

Однако затем арбитр просмотрел эпизод с помощью ВАР и отменил этот пенальти и назначил 11-метровый в ворота «Реала». Выяснилось, что перед началом атаки мадридского клуба Эдер Милитао сыграл рукой в верховой борьбе в своей штрафной.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья