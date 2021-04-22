Судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Реала» и назначил 11-метровый в их ворота. Милитао сыграл рукой перед началом атаки

Полузащитник «Севильи» реализовал 11-метровый удар в матче с «Реалом» (2:1, второй тайм).

Изначально судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Севильи» за то, что вратарь Яссин Буну сбил форварда «сливочных» в штрафной.

Однако затем арбитр просмотрел эпизод с помощью ВАР и отменил этот пенальти и назначил 11-метровый в ворота . Выяснилось, что перед началом атаки мадридского клуба сыграл рукой в верховой борьбе в своей штрафной.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.