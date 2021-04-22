«Милан» разгромил «Ювентус» в Турине (3:0) и поднялся на 3-е место в серии А

В 35-м туре Серии А «Ювентус» дома крупно уступил «Милану» (0:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Благодаря этой победе «россонери» поднялись на третье место в таблице, набрав в 35 играх 72 очка.
«Ювентус» опустился на пятую позицию (69 очков), четвертым идет «Наполи» с 70 очками.
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 45 Браим Диас, 0:2 – 78 Ребич, 0:3 – 82 Томори.
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Ювентус –
Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро, де Лигт, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79), Роналду, Мората.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео, Чалханоглу, Беннасер (Диогу Далот, 82), Кессиэ, Салемакерс (Мейте, 82), Браим Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66).
- Предупреждения:
- Кьеза (53), Кьеллини (57), Браим Диас (59), Салемакерс (76).