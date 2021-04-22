«Милан» разгромил «Ювентус» в Турине (3:0) и поднялся на 3-е место в серии А

В 35-м туре Серии А дома крупно уступил (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря этой победе «россонери» поднялись на третье место в таблице, набрав в 35 играх 72 очка.

«Ювентус» опустился на пятую позицию (69 очков), четвертым идет «Наполи» с 70 очками.

Таблица Серии А

Статистика Серии А