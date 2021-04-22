«Милан» разгромил «Ювентус» в Турине (3:0) и поднялся на 3-е место в серии А

Теги Милан Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

В 35-м туре Серии А «Ювентус» дома крупно уступил «Милану» (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря этой победе «россонери» поднялись на третье место в таблице, набрав в 35 играх 72 очка.

«Ювентус» опустился на пятую позицию (69 очков), четвертым идет «Наполи» с 70 очками.

Ювентус – Милан 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
9 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Браим Диас, 0:2 – 78 Ребич, 0:3 – 82 Томори.
ЮвентусШченсны, Кьеллини, Алекс Сандро, де Лигт, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79), Роналду, Мората.
МиланДоннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео, Чалханоглу, Беннасер (Диогу Далот, 82), Кессиэ, Салемакерс (Мейте, 82), Браим Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66).
Предупреждения:
Кьеза (53), Кьеллини (57), Браим Диас (59), Салемакерс (76).

Таблица Серии А

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