  • Талалаев о «Балтике»: «Поучаствуем в борьбе за чемпионство. Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»
16

Талалаев о «Балтике»: «Поучаствуем в борьбе за чемпионство. Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?

— На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают. 

«Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб – гегемон страны. 

Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул.

Уверен, и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть, – сказал Талалаев.

После 18 туров «Балтика» занимает в таблице 5-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
