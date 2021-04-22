Ракицкий о Дне Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам»

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – написал украинский футболист в инстаграме.

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года.

 
 
 
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Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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