Ракицкий о Дне Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы.
«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.
В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!
Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – написал украинский футболист в инстаграме.
Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года.
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