Ракицкий о Дне Победы: «Мы знаем цену чистого неба. Мира нам»

Защитник опубликовал пост ко Дню Победы.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – написал украинский футболист в инстаграме.

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года.