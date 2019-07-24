Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» против «Нью-Йорка» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Детройт Клипперс Лейкерс Майами Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Финикс Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    В первой встрече дня «Бостон» Тейтума и Брауна примет финалиста прошлого сезона «Майами». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

    Позже одни из лидеров Западной конференции «Клипперс» Джорджа и Ленарда примут открытие сезона «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла. Действующие чемпионы «Лейкерс» дома попробуют обыграть «Финикс» Пола и Букера.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Майами 4:4 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 мая, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Фурнье (2), Уокер (0), Смарт (0), Тейтум (0), Р. Уильямс (0).
    Майами
    Робинсон (2), Адебайо (2), Нанн (0), Ариза (0), Батлер (0).

    Клипперс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 мая, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Даллас
    Дата проведения
    10 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    10 мая, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Орландо – Миннесота
    Дата проведения
    10 мая, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Чикаго
    Дата проведения
    10 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    10 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    10 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Эти люди столь же важны, как вы или я». Джо Инглс не только играет в НБА, но и растит сына с аутизмом

    8 с половиной россиян, которые удивили в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ

    «Милуоки» и «Бруклин» отрепетировали одну из главных серий плей-офф на Востоке. Яннис вытащил игру, но дальше ему будет еще сложнее

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья