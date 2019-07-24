НБА. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» против «Нью-Йорка» и другие матчи

В воскресенье, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
В первой встрече дня «Бостон» Тейтума и Брауна примет финалиста прошлого сезона «Майами». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Позже одни из лидеров Западной конференции «Клипперс» Джорджа и Ленарда примут открытие сезона «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла. Действующие чемпионы «Лейкерс» дома попробуют обыграть «Финикс» Пола и Букера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 мая, 20.00, «TD Garden»
- Бостон
- Фурнье (2), Уокер (0), Смарт (0), Тейтум (0), Р. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 9 мая, 22.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 10 мая, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 10 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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