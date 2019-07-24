НБА. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» против «Нью-Йорка» и другие матчи

В воскресенье, 9 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

В первой встрече дня Тейтума и Брауна примет финалиста прошлого сезона . Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Позже одни из лидеров Западной конференции Джорджа и Ленарда примут открытие сезона Джулиуса Рэндла. Действующие чемпионы дома попробуют обыграть «Финикс» Пола и Букера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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