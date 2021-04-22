Зинедин Зидан: «Никогда не говорю о судьях, но сегодня я злой. Меня не убедило то, что он мне сказал»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры после матча чемпионата Испании против «Севильи» (2:2).

«Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у «Севильи» был такой же момент. 

Меня не убедило то, что судья сказал мне. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я злюсь.

Тем не менее, что есть, то есть. Мы не собираемся ничего менять. Довольны своей игрой, однако заслужили большего, потому что второй тайм провели зрелищно.

Не собираюсь больше говорить о судействе. Сейчас ничего не будет прояснено, и это меня беспокоит. Арбитр должен объяснить мне правила, и все.

Мы будем сражаться до конца. Нужно думать о трех оставшихся играх. Я злюсь, потому что мы заслужили победу.

ВАР? Я доверяю футболу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота», – заявил Зидан.

Зидан пообщался с судьей после матча с «Севильей». Арбитр отменил пенальти в пользу «сливочных»

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