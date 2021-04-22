Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

В первом матче 35-го тура Ла Лиги в пятницу переиграл «Эльче» (2:0).

В субботу, 8 мая, в центральном матче тура примет .

В воскресенье, 9 мая, «Реал Мадрид» будет противостоять «Севилье», а сыграет с «Сельтой».

Завершился тур в понедельник, 10 мая, матчем между и «Гранадой».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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