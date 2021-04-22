Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

В первом матче 35-го тура Ла Лиги в пятницу «Реал Сосьедад» переиграл «Эльче» (2:0).
В субботу, 8 мая, в центральном матче тура «Барселона» примет «Атлетико».
В воскресенье, 9 мая, «Реал Мадрид» будет противостоять «Севилье», а «Вильярреал» сыграет с «Сельтой».
Завершился тур в понедельник, 10 мая, матчем между «Бетисом» и «Гранадой».
35-й тур
- Дата проведения
- 8 мая, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 8 мая, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 9 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 9 мая, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 9 мая, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 7 мая, 22.00, «Реале Арена»
- Голы:
- 1:0 – 72 Элустондо, 2:0 – 90 Ойарсабаль.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Гевара (Субименди, 46), Гуриди (Барренечеа, 46), Янузай (Порту, 87), Сильва, Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 83).
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Эльче –
Гассанига, Барраган, Верду, Кальво, Паласиос, Хосан (Пьятти, 67), Мфулу (Луисми, 85), Гути, Фидель (Марконе, 46), Милья (Ригони, 85), Бойе (Каррильо, 67).
- Удаление:
- Гути (11).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.