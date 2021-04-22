Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

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В первом матче 35-го тура Ла Лиги в пятницу «Реал Сосьедад» переиграл «Эльче» (2:0). 

В субботу, 8 мая, в центральном матче тура «Барселона» примет «Атлетико»

В воскресенье, 9 мая, «Реал Мадрид» будет противостоять «Севилье», а «Вильярреал» сыграет с «Сельтой». 

Завершился тур в понедельник, 10 мая, матчем между «Бетисом» и «Гранадой». 

Чемпионат Испании

35-й тур

Алавес – Леванте
Дата проведения
8 мая, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Атлетико
Дата проведения
8 мая, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кадис – Уэска
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Осасуна
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Эйбар
Дата проведения
9 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Вальядолид
Дата проведения
9 мая, 17.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Сельта
Дата проведения
9 мая, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Севилья
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Гранада
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Эльче 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
7 мая, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 72 Элустондо, 2:0 – 90 Ойарсабаль.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Гевара (Субименди, 46), Гуриди (Барренечеа, 46), Янузай (Порту, 87), Сильва, Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 83).
ЭльчеГассанига, Барраган, Верду, Кальво, Паласиос, Хосан (Пьятти, 67), Мфулу (Луисми, 85), Гути, Фидель (Марконе, 46), Милья (Ригони, 85), Бойе (Каррильо, 67).
Предупреждения:
Гассанига (11), Фидель (12), Барраган (24), Гевара (36).
Удаление:
Гути (11).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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