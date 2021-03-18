Чалов вошел в топ-10 талантов Евро U21 по версии The Athletic

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Спортивный сайт The Athletic составил список из 10 талантливых футболистов, за которыми стоит следить на Евро-2021 U21.

В него вошел нападающий молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов.

Также в списке есть форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка (Италия), нападающий датского «Вайле» Вахид Фагир (Дания), форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко (Германия), полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш (Португалия), хавбек ПСВ Чуквунонсо Мадуэке (Англия), хавбек «Хетафе» Марк Кукурелья (Испания), полузащитник «Норчепинга» Исак Йоуханнессон (Исландия), защитник «Лилля» Свен Ботман (Нидерланды) и хавбек «Монако» Орельен Тчуамени (Франция).

На молодежном Евро Чалов забил и отдал 2 голевые передачи в матче с Исландией (4:1). Это были его первые результативные действия в 2021 году.

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