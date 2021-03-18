Станислав Черчесов: «Готовились к стандартам словаков, но не сделали до конца»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча со Словакией (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

«Проиграли, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело – стандартная ситуация, которая немного перевернула игру.

Тем более мы были готовы к этому, в последних матчах словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили.

Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».