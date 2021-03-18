Черчесов о замене Мостового: «Выходил нападающий под 4-3-1-2 с ромбом. Посчитали, что в эту систему Андрей не вписывается»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу квалификация ЧМ-2022 Андрей Мостовой Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии (1:2).

Перед началом второго тайма Мостовой заменил Юрия Жиркова. Спустя 20 минут Черчесов принял решение произвести обратную замену – вместо Мостового он выпустил форварда Александра Соболева.

«Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине.

Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли.

Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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