Видеотрансляция матча Словакия – Россия – 2:1. Мак забил. Текстовый онлайн есть

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В третьем туре квалификации ЧМ-2022 сборная России играет со Словакией.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Словакия – Россия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Городской стадион Трнава»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Шкриньяр, 1:1 – 71 Фернандес, 2:1 – 74 Мак.
СловакияКуцьяк, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Косцелник, Громада (Грошовски, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, Шатка, Шранц.
РоссияШунин, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Джикия, Дзюба.
Предупреждения:
Жемалетдинов (17), Дзюба (33), Громада (45).

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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