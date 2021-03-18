Видеотрансляция матча Словакия – Россия – 2:1. Мак забил. Текстовый онлайн есть

В третьем туре квалификации ЧМ-2022 сборная России играет со Словакией.
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Городской стадион Трнава»
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Словакия –
Куцьяк, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Косцелник, Громада (Грошовски, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, Шатка, Шранц.
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Россия –
Шунин, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Джикия, Дзюба.
- Предупреждения:
- Жемалетдинов (17), Дзюба (33), Громада (45).