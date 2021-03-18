Виталий Милонов: «Нажраться сраного пиваса можно в парадной и туалете, а на стадионе не надо»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался против возвращения пива на стадионы.

«Когда у нас в Госдуме какие-то не очень хорошие люди, авторы законопроекта, предлагали пиво на стадионы вернуть, я им говорил: «Вы что, с ума сошли?» Футбол и спорт – это здоровье. Нажраться сраного пиваса можно в парадной и общественном туалете, а на стадионе не надо.

Я больше ценю тех, кто первого января в 12 часов дня устраивает новогоднюю пробежку и кричит «Новый год без алкоголя – в этом радость, сила, воля!» Будущее за этими людьми, а не за теми, кто, набухавшись, обрюзгший от пиваса, является специалистом в футболе. Это глупость и порнография», – заявил Милонов.

Футболисты пьют пиво после матчей даже в сборной России. Это полезно? А какое лучше?