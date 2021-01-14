Бельгия разгромила Беларусь (8:0) без Азара, де Брюйне и Лукаку. Это крупнейшее поражение белорусов

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Сборная Бельгии обыграла сборную Беларуси (8:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера Роберто Мартинеса забила по четыре мяча в каждом из таймов.

В составе бельгийской сборной по дублю сделали Леандро Троссард и Ханс Ванакен.

Отметим, что весь матч в запасе у Бельгии провели полузащитник Кевин де Брюйне и нападающий Ромелу Лукаку, а Эден Азар пропускал игру из-за травмы.

Для сборной Беларуси это поражение стало крупнейшим в истории. Ранее самым крупным для команды было поражение от Австрии (0:5) в 2003 году.

Бельгия – Беларусь 8:0 (4:0, 4:0)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Ден Дреф»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард, 8:0 – 89 Ванакен.
БельгияМиньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).
БеларусьГутор, Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61), Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш (Бахар, 87), Лисакович (Климович, 75).

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