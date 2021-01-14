Бельгия разгромила Беларусь (8:0) без Азара, де Брюйне и Лукаку. Это крупнейшее поражение белорусов

Сборная Бельгии обыграла сборную Беларуси (8:0) в матче квалификации ЧМ-2022.
Команда тренера Роберто Мартинеса забила по четыре мяча в каждом из таймов.
В составе бельгийской сборной по дублю сделали Леандро Троссард и Ханс Ванакен.
Отметим, что весь матч в запасе у Бельгии провели полузащитник Кевин де Брюйне и нападающий Ромелу Лукаку, а Эден Азар пропускал игру из-за травмы.
Для сборной Беларуси это поражение стало крупнейшим в истории. Ранее самым крупным для команды было поражение от Австрии (0:5) в 2003 году.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Ден Дреф»
- Голы:
- 1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард, 8:0 – 89 Ванакен.
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Бельгия –
Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).