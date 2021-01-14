Бельгия разгромила Беларусь (8:0) без Азара, де Брюйне и Лукаку. Это крупнейшее поражение белорусов

обыграла сборную Беларуси (8:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера забила по четыре мяча в каждом из таймов.

В составе бельгийской сборной по дублю сделали и .

Отметим, что весь матч в запасе у Бельгии провели полузащитник Кевин де Брюйне и нападающий , а Эден Азар пропускал игру из-за травмы.

Для сборной Беларуси это поражение стало крупнейшим в истории. Ранее самым крупным для команды было поражение от Австрии (0:5) в 2003 году.