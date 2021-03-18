Россия упустила 1-е место в отборочной группе. Игра с лидирующей Хорватией – в следующем туре

уступила Словакии (1:2) в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.

В других матчах группы H хорваты разгромили Мальту (3:0), а победил Словению (1:0).

По итогам 3-го тура Россия потеряла лидерство в таблице, по разнице голов пропустив вперед Хорватию. Обе команды набрали по 6 очков. Третьей идет Словакия с 5 баллами.

В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией – это произойдет 1 сентября 2021 года.

Россия проиграла Словакии (1:2) и впервые потеряла очки в квалификации ЧМ-2022