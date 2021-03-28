Алексей Попов: «Когда все комментарии – только о рекламе в трансляциях «Ф-1» на «Матч ТВ», руки опускаются»

Комментатор «Формулы-1» эмоционально отреагировал на замечания по поводу своей работы после .

«Может, люди не до конца понимают специфику работы – любимой работы, но тем не менее достаточно тяжелой, даже если со стороны это так не кажется. Многие ухмыляются, когда я говорю, что это сложно. Да, мы прилетели в теплую страну, но подъемы в семь утра, иначе до работы времени заняться спортом нет. Дальше – работа с приездом около 10-11 вечера в гостиницу, а дальше до двух, а то и до трех ночи – читать, готовиться. Даже сейчас, после гонки, ни о каком пляже речи нет. Это не так легко, как кажется со стороны, не так весело. Но это сознательный выбор и это выбор из-за гонок, которые мы все любим. Рискну предположить, что, может быть, я их люблю даже больше, если за 30 лет они мне не надоели и я по-прежнему рвусь в бой. Хотя у меня были предложения заняться другими вещами, которые могли бы приносить намного больше денег», – сказал Алексей на своем ютуб-канале.

Попов объяснил, почему у зрителей создалось ощущение, что в 2021 году рекламы на во время «Ф-1» стало больше:

«Канал живет за счет рекламы, тратит деньги на покупку прав, и это миллионы. Соответственно, он продает рекламу внутри трансляций – вы это никак не измените, и канал это никак не изменит. Есть правила по количеству рекламы. Она должна составлять 20 процентов: три блока по четыре минуты в первом часе, а во втором только два блока по четыре минуты. Но до финиша, поэтому получается, что за эти условные полчаса второго часа рекламы больше.

Почему вам и нам кажется, что рекламы больше – как раз из-за этих десяти минут, которые убрал [босс «Ф-1»] Доменикали (в 2021 году старт Гран-при сместили на десять минут назад – Sports.ru) – раньше мы могли дать одну рекламу до старта. Да, получается много, и с этим ничего поделать нельзя.

Есть платный сервис от «Ф-1» без рекламы, который абсолютно легален в нашей стране и прекрасно работает. Я – работник «Матч ТВ», и на мой личный доход количество рекламы никак не влияет – многие даже это мне пишут. Поверьте, на мою зарплату это никак не влияет».

Комментатор признался, что реклама мешает ему работать в нормальном режиме:

«В небольших количествах – к примеру одна минута раз в 20 минут – она бы даже, может, помогла, потому что появилась бы возможность немного передохнуть, попить водички, проверить твиттеры команд.

А сейчас ты нервничаешь, нужно рассказать то, что прошло в это время. Ребята из Москвы стараются быстро смонтировать эти моменты, мы должны прокомментировать – и мы не видим их. За это время, не дай бог, что-то новое произошло. Это большие нервы, большое напряжение, и неминуемы ошибки.

После гонки мы делаем проход, снимаем сюжеты, и после всей этой работы я вижу огромное количество сообщений под видео – не про Макса [Ферстаппена], не про Льюиса [Хэмилтона], не про Никиту [Мазепина], не даже про мои оговорки или ошибки – только про рекламу. Мне скоро уже 47 лет, и сложно что-то сделать, чтобы у меня опустились руки. Но в этот момент я понимаю выражение «руки опускаются». Поэтому, до того, как сейчас писать в ответ, пересмотрите [видео] целиком, пожалуйста, и поставьте себя на место человека, который всю жизнь любит гонки искренне – точно так же, как наша маленькая команда».

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