Виталий Милонов: «У Родниной либеральная система ценностей, прозападное мышление. Она не видит, в чем проблема с участием россиян в Олимпиаде»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о том, что на Олимпийских играх в и сборная России выступит в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

– Недавно СAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх. Это беспредел?

– Кстати, я первый, кто предложил эту композицию в качестве альтернативы гимну. И я считаю, что данный запрет абсолютно незаконен. Это настоящее унижение, они просто издеваются над нами!

Зачем вы запретили гимн и «Катюшу»? А потом они еще что-нибудь запретят и заставят надеть всех парней юбки в знак солидарности с ЛГБТ. Чтобы все поняли, что мы якобы тоже за европейские ценности. И что, мы тоже пойдем? Да ну их лесом! Пошли они тогда к черту со своими Олимпийскими играми. Даром они нам не нужны.

– То есть бойкот будет правильным решением?

– Олимпиада – это кульминация карьеры. И отмена Игр для спортсменов будет трагедией. Хорошо, пускай наши олимпийцы едут. Но я не понимаю, почему Россия должна финансировать тех людей, которые стесняются флага.

Раз стесняетесь флага – выступайте сами. Корпоративная команда или еще что-то. Да и Олимпиада в том виде, в котором она раньше была, закончилась. Олимпиады нет и не будет.

– Остались политические игры?

– Олимпийские игры в данный момент – это рычаг давления. Безусловно, это политика. Спорт остался спортом, но он настолько одет в политический балахон, что ради участия в Олимпиаде нас заставляют принимать серьезные политические решения, которые мы принять не можем. Это вмешательство в наши суверенные дела.

И если брать политику санкций в отношении нашей страны, то Олимпиада – это один из каналов реализации санкционной политики против России. Игры такими темпами накроются большим медным тазом.

– Перенос Игр в Японии ни на что не повлиял?

– Двадцать лет назад это было бы караулом. Люди бы вешались. А сейчас... Ну перенесли, ну и пес с ними. А если мы еще что-то выиграем в Японии, то нас лишат всех наград. Скажут, что кто-то там криво пописал в какую-нибудь баночку.

– Может, нужно было бойкотировать такие Игры?

– Мое мнение частное. И это мнение русского человека, который не понимает, какого лешего нам нужно принимать решения и правила каких-то идиотов! Но, к сожалению, огромное влияние на данную ситуацию оказывает, например, .

Те люди, которые имеют прозападное мышление и считают, что наши отношения с Западом – это более важно, чем какие-то наши вопросы. Мышление и система ценностей немножко другая. Я не ругаю Роднину, это моя коллега по Госдуме. И она имеет право быть такой, какая она есть. Роднина когда-то выступала за СССР, потом уехала в США. Вот у нее и либеральная система ценностей.

Она не видит, в чем проблема. А я вижу. И мне кажется, что вопрос должен решаться путем всероссийского опроса. Мы должны решить на национальном уровне, тратить нам деньги на эту чехарду или нет, – сказал Милонов.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?

России запретили «Катюшу» вместо гимна. Почему и какие теперь варианты?