Черчесов произвел обратную замену Мостового спустя 20 минут. Это второй случай за полгода

уступает Словакии (1:2, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.

Сразу после перерыва у россиян на поле вместо защитника вышел хавбек . Спустя 20 минут главный тренер сборной принял решение произвести обратную замену – вместо Мостового он выпустил форварда .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Мостового уже меняли после выхода на замену в матче сборной России – это произошло в Лиге наций в октябрьской игре с Турцией (1:1). Тогда Мостовой вышел на поле на 70-й минуте, а на 90-й его заменил Даниил Фомин.

Видеотрансляция и текстовый онлайн матча Словакия – Россия