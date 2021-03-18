Черчесов произвел обратную замену Мостового спустя 20 минут. Это второй случай за полгода

Теги Зенит Юрий Жирков Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу квалификация ЧМ-2022 Андрей Мостовой Александр Соболев Футбол

Сборная России уступает Словакии (1:2, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.

Сразу после перерыва у россиян на поле вместо защитника Юрия Жиркова вышел хавбек Андрей Мостовой. Спустя 20 минут главный тренер сборной Станислав Черчесов принял решение произвести обратную замену – вместо Мостового он выпустил форварда Александра Соболева.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Мостового уже меняли после выхода на замену в матче сборной России – это произошло в Лиге наций в октябрьской игре с Турцией (1:1). Тогда Мостовой вышел на поле на 70-й минуте, а на 90-й его заменил Даниил Фомин.

Видеотрансляция и текстовый онлайн матча Словакия – Россия

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