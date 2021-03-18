Черчесов произвел обратную замену Мостового спустя 20 минут. Это второй случай за полгода

Сборная России уступает Словакии (1:2, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.
Сразу после перерыва у россиян на поле вместо защитника Юрия Жиркова вышел хавбек Андрей Мостовой. Спустя 20 минут главный тренер сборной Станислав Черчесов принял решение произвести обратную замену – вместо Мостового он выпустил форварда Александра Соболева.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Ранее Мостового уже меняли после выхода на замену в матче сборной России – это произошло в Лиге наций в октябрьской игре с Турцией (1:1). Тогда Мостовой вышел на поле на 70-й минуте, а на 90-й его заменил Даниил Фомин.