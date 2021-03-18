Неизвестный сжег машину журналиста Sport24 Дмитрия Егорова

Спортивный журналист Sport24 Дмитрий Егоров сообщил, что неизвестный ночью поджег его автомобиль.

По словам Егорова, его ночью разбудил телефонный звонок, в ходе которого ему сообщили о происшедшем. На кадрах видно, как к автомобилю подходит человек, а через некоторое время после его ухода происходит взрыв. Егоров заявил, что обратится в полицию.

«Рядом сгорели другие машины. Никакого послания, ничего. Мы сначала думали, что просто она сгорела, может, что-то произошло, хотя 12 часов я к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт…

Но есть запись одной из камер, они здесь повсюду, по одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02:10.

Самое забавное, что вообще в последнее время решил больше ничего такого не писать, хотя написано было много. Просто хотел снимать обучающие ролики для детей, но вот такая работа, получается», — рассказал Егоров на своем ютуб-канале.

Также Егоров высказался об этой ситуации в инстаграме: «Полиция пока не принимает заявление. Это довольно странно, потому что уже нужно что-то делать. Сгорело 4 машины. Не понимаю.

Если есть вопросы: кто и почему? Не знаю. Угроз не было. Было несколько совпадений. Я всегда и честно писал про наш футбол и не только. Страховки тоже нет. Это, конечно, печально», — добавил Егоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Егоров (@edim_sport)