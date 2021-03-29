Екатерина Боброва: «Я не давала негативную оценку тренерскому методу Тутберидзе. Лишь подчеркнула особо требовательный подход»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях объяснила свои слова о тренере .

В интервью «Собеседнику» Боброва сказала: «Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Какими бы ни были ее методы, они работают».

«Ожидала ли я, что журналисты вырвут из контекста одно слово и перевернут с ног на голову посыл, который я несла? Нет!

Честность перед собой и своей аудиторией – один из моих основополагающих принципов. Этого правила я придерживаюсь и в общении с журналистами. Мне всегда было сложно уйти от ответа, и я предпочитала высказать свое мнение, если меня о нем спросили.

Поясню свою позицию еще раз. За большими достижениями на спортивной арене стоит титанический труд и строжайшая дисциплина. С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу.

Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры.

Я благодарна своим тренерам, которые с 4-х лет воспитывали меня в условиях тотальной строгости, не позволили пойти на поводу своих эмоций и сдаться.

Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает, кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны.

У нас исторически достаточно жесткая, но потому и такая сильная спортивная школа, которая приводит спортсменов к победе. Пример тому – чемпионат мира в Стокгольме и три российские фигуристки на пьедестале в одиночном катании. А в общей сложности 6 медалей!

Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход – он выше и жестче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира», – написала Боброва в инстаграме.