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    НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Клипперс Орландо Филадельфия Финикс НБА Вашингтон Баскетбол

    Во вторник, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    «Денвер» примет на своей площадке «Филадельфию». «Финикс» встретится дома с «Атлантой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Шарлотт
    Дата проведения
    31 марта, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Филадельфия
    Дата проведения
    31 марта, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Орландо
    Дата проведения
    31 марта, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Атланта
    Дата проведения
    31 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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