НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Во вторник, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

примет на своей площадке «Филадельфию». встретится дома с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый центровой «Лейкерс» постоянно мажет из-под кольца и теряет мяч на ровном месте. Драммонда сможет спасти только Леброн

Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком

Блэйк Гриффин – товар Гиффена