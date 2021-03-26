НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Во вторник, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Денвер» примет на своей площадке «Филадельфию». «Финикс» встретится дома с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 31 марта, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 31 марта, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 31 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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